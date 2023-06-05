Видео со страдающим деменцией Брюсом Уиллисом растрогало фанатов

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг-Уиллис. Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Трогательные кадры опубликовала супруга звезды, британская модель и актриса, Эмма Хеминг-Уиллис на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

На видео страдающий деменцией 68-летний "Крепкий орешек" катается на горках в парке развлечений со своей женой и одной из двух дочерей.

"Обещаю, эта семья еще вернется, чтобы получить больше веселья и смеха, когда вы снова откроетесь! Спасибо за все воспоминания", - написала супруга голливудской звезды.

Видео взято со страницы Эммы Хеминг-Уиллис в Instagram

"Спасибо, что поделились с нами частичкой Брюса", "Видеть Брюса и его семью счастливыми - это лучшее", "Здорово, что он все еще может выбраться и повеселиться. Я бы хотела, чтобы он победил это заболевание", "Брюс - мой любимый актер, приятно видеть, как он улыбается со своей семьей", - отреагировали на видео верные поклонники Брюса Уиллиса.

Напомним, в марте прошлого года звезда "Пятого элемента" сообщил о завершении актерской карьеры из-за диагностированной афазии. А в феврале этого года у Брюса Уиллиса выявили деменцию.

Брюс Уиллис полюбился зрителям по кинокартинам "Крепкий орешек", "Девять ярдов", "Пятый элемент" и "Криминальное чтиво".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2023379-stradayuschiy-dementsiey-bryus-uillis-umilil-fanatov/