"У каждого своя голова на плечах": Гульзира Айдарбекова о хейте в Сети и непришедших на той

Казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова, мама известного певца Кайрата Нуртаса, стала гостьей подкаста MOM’skий әңгіме и ответила на вопросы ведущей Айнур Ильясовой.

Чуть больше недели назад в семье Айдарбековых был большой той. Младший сын Зангар женился во второй раз.

Айнур Ильясова попросила Гульзиру Айдарбекову поставить точку в слухах о том, что первая жена Зангара якобы не угодила свекрови.

"Каждый день об этом пишут, что виновата свекровь, то меня винят, то Зангара. Но даже если вы сделаете хлопок ладонями, звук исходит с двух сторон. К тому же, она чья-то дочь, которую растили, лелеяли. После окончания школы она жила за границей, училась там. Привыкла к самостоятельности, комфорту.

Влиться в большую семью ей тоже было нелегко, на все это мы смотрели с пониманием. Ей тоже тогда часто ранили сердце. Обсуждали внешность ее, не давали покоя люди, а когда она ушла, стали ей сопереживать, теперь же не дают покоя новой келин.

Молодая девушка радуется, что стала невесткой в новом доме, а ей говорят, мол, ты хитрая, зачем ты сюда пришла. И на нее очень сильно влияют такие разговоры.

Мне кажется, людям не стоит говорить такое, надо оставить молодых в покое. А то дойдет до такого, что народ их разведет, как будто не я ей свекровь, а люди.

Обсуждают, мол, почему нет того на тое, этого нет, но это же жизнь. Всякие бывают причины, но я же не буду бегать за каждым, мол, почему ты загордился, прости, завтра же люди будут судачить. У каждого своя голова на плечах. Кто захотел, тот пришел.

"Мама, той же дома, может помощь нужна какая?" - если будут так бегать невестки, я же буду только рада этому. До этих пор я всегда сама бегаю. Нуреке, он всегда приходит вместе с гостями уже на той, наденет костюм, и дети также, все организационные вопросы мне приходится самой улаживать", - рассказала Гульзира Айдарбекова.

Ранее Гульзира Айдарбекова поведала об отношениях со старшей келин. Отметим, что многие были удивлены отсутствием Жулдыз на тое Зангара. Позже жена Кайрата Нуртаса встретилась с младшим братом мужа и его новой женой.