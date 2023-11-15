Жулдыз Абдукаримова встретилась с Зангаром Нуртасом и его новой женой (видео)
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Жулдыз Абдукаримова встретилась с новой женой Зангара Нуртаса. Видео с премьеры фильма в Алматы актриса опубликовала в историях Instagram, передает NUR.KZ.
Супруга Кайрата Нуртаса, актриса Жулдыз Абдукаримова по неизвестным причинам не присутствовала на свадебных мероприятиях младшего брата своего мужа. Напомним, в минувшие выходные Зангар Нуртас сочетался узами брака во второй раз - избранницей стала 20-летняя Индира.
Зангар и Жулдыз встретились на премьере фильма в Алматы - момент Абдукаримова опубликовала у себя в Instagram-историях. "Познакомьтесь", - сказал Зангар, смеясь, и девушки приобнялись.
Между тем, пользователи Сети до сих пор гадают, почему Жулдыз Абдукаримова не посетила свадебные мероприятия младшего брата своего супруга.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2045902-zhuldyz-abdukarimova-vstretilas-s-zangarom-nurtasom-i-ego-novoy-zhenoy-video/