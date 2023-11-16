"Почему виновата свекровь?": Гульзира Айдарбекова рассказала об отношениях с Жулдыз Абдукаримовой

Мать и продюсер Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова порассуждала в Instagram о секретах благополучия в доме. Тогда подписчики спросили ее об отношениях с супругой певца, передает NUR.KZ.

Гульзира Айдарбекова продолжает серию "вопрос-ответ" в своем Instagram-аккаунте - мать и продюсер Кайрата Нуртаса делится с подписчиками советами и жизненным опытом. В сегодняшнем видео Айдарбекова рассказывала о том, как сохранить благополучие в доме.

Подписчиков, однако, волновало другое - что происходит в знаменитой семье, в частности, каковы отношения Айдарбековой с ее старшей келин - актрисой Жулдыз Абдукаримовой. В Сети судачат о том, что жена Кайрата Нуртаса отстранилась от семьи - было заметно ее отсутствие на свадебных мероприятиях Зангара Нуртаса и его новой супруги Индиры.

Одна из подписчиц спросила Гульзиру, почему она не комментирует ситуацию со старшей невесткой. Мама Кайрата Нуртаса решила ответить на комментарий. Айдарбекова не комментирует причины возможного разлада, но намекнула на то, что она слишком мягко ведет себя по отношению к невесткам. Продюсер призвала не обвинять ее в сложившейся ситуации.

"Почему во всем всегда виновата свекровь? У каждого своя голова на плечах. Или вы слышали, что я не даю жить, постоянно ругаю? Нуреке (Нуртас Айдарбеков, - прим. ред.) обвиняет меня только в одном - что я не строга к келинкам, создаю им комфортные условия, не ругаю и разрешаю спать до обеда. А когда у меня дома гости, они могут спокойно гулять, а я просто заказываю клининг, повара. В этом моя вина. Можете это спросить у любых знакомых, близких к нашей семье", - комментирует Гульзира Айдарбекова.

Напомним, на днях Жулдыз Абдукаримова встретилась с Зангаром Нуртасом и его супругой на премьере фильма. Также мы писали, что Нуртас и Гульзира Айдарбековы устроили младшему сыну пышную свадьбу на 300 человек.