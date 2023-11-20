Гитарист Пугачевой рассказал, зачем она отправилась в монастырь на Кипре

74-летняя советская и российская певица Алла Пугачева, недавно побывавшая в России и Латвии, была замечена в православном монастыре на Кипре, сообщает "Московский комсомолец".

Бывший гитарист артистки и ее друг Александр Левшин отметил, что появление Аллы Пугачевой в православной святыне не должно вызывать удивление. Он заверил, что для нее это "обычная история".

"Она в храмы всю жизнь ходит: ставит свечи, поминает своих родителей, родственников", - рассказал он изданию.

Музыкант отметил, что исполнительница ходила в храм и на гастролях.

"Когда приходили в церковь, всегда стояли все службы: молились, слушали. Она в душе - очень трепетная женщина по поводу духовной линии", - продолжил он.

Левшин также отметил, что артистка всегда делала так, как считала нужным.

"Она выбрала для себя сейчас жизнь на пенсии. Как она будет распоряжаться публичными высказываниями или песнями, мы скоро это увидим", - заявил он.

Напомним, в начале ноября Пугачева была замечена в России. А спустя несколько дней она воссоединилась с мужем в Латвии. На днях певица написала пост в соцсети, который посвятила всем недоброжелателям.