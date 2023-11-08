"Не знаете, как очернить?": Ерке Есмахан шокировало заявление о ее "ложной" беременности

38-летняя казахстанская певица Ерке Есмахан, которая ожидает рождения второго малыша, была шокирована тем, что ей написала одна из пользовательниц соцсети, передает NUR.KZ.

Ерке опубликовала в сторис фото с округлившимся животом, певица заявила, что до рождения малыша осталось не так много времени.

"Мы в салоне. Считаем дни", - написала она.

Ерке также разместила новое фото в ленте, отметив, что семья с нетерпением ждет появления на свет нового человека.

Певица призналась позже, что пребывает в шоке от прочитанного комментария, который оставила одна из читательниц.

"Все вранье! Они поженились 20 августа. Всего 3 месяца прошло. Она что-то в живот напихала. А потом скажет, что родила, и купит ребенка у кого-нибудь. Они хайпожоры", - заявила женщина.

"Читала комментарии под своим фото и не смогла понять фантазию этой женщины. Уже не знаете, как нас очернить, и придумываете несуразицы? Пусть Аллах сохранит. Что скажете на это?" - высказалась Ерке.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Напомним, звездные супруги Ерке Есмахан и Raim, совершившие "неке" в январе этого года, сообщили в конце лета, что ожидают пополнения в семье. А недавно Ерке ответила на вопрос, как назовет малыша.