Беременная Ерке Есмахан ответила на вопрос, как назовет своего малыша

Казахстанская певица Ерке Есмахан, которая ждет второго ребенка, ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram. У Ерке поинтересовались, как она назовет малыша, передает NUR.KZ.

Ерке отметила, что разница между ее детьми составляет 11 лет, ее сын уже подрос и стал настоящим джигитом. Певица не скрывает волнения перед родами, отмечая, что для нее это, словно впервые.

На вопрос, как Ерке назовет ребенка, певица ответила, что нарекать новорожденного будет не она.

"Имя ему точно не я буду давать. Это первый внук бабушки и дедушки, его отец тоже пребывает в радостном волнении. Честно скажу, что моего мнения никто и не спрашивает по этому поводу", - ответила она.

Отметим, что певица все еще не рассекретила пол будущего малыша.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Напомним, Ерке и Raim этим летом сообщили, что ожидают пополнения в семье. Артисты заключили "неке" в январе этого года, а в мае пара зарегистрировала брак официально.