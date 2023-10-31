"Живем дальше": Алла Пугачева впервые за долгое время опубликовала пост в соцсети
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74-летняя советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева впервые за долгое время опубликовала пост в Instagram. Она поделилась фотографиями детей и мужа, передает NUR.KZ.
"Живем дальше", - прокомментировала она фото.
На снимках в карусели можно увидеть ее детей - Лизу и Гарри, а также мужа - шоумена и юмориста Максима Галкина.
Примечательно, что последняя публикация Пугачевой в Instagram была сделана почти 5 месяцев назад.
Отметим, певица вместе с мужем и детьми переехала из России в Израиль больше полутора лет назад.
Максим Галкин заявил, что не собирается покидать Израиль. Он также показал, как с семьей находился в бомбоубежище.
В конце октября у Галкина начался гастрольный тур, артист записал видеообращение к фанатам, находясь на Кипре.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2043406-zhivem-dalshe-alla-pugacheva-vpervye-za-dolgoe-vremya-opublikovala-post-v-sotsseti/