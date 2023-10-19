Максим Галкин прилетел из Израиля на Кипр (видео)

Юморист и пародист Максим Галкин сообщил в Instagram, что прилетел на Кипр. Галкин ранее говорил, что во второй половине октября у него запланированы концерты, передает NUR.KZ.

Артист записал видеообращение к своим фанатам.

"Мои дорогие зрители. Начинается мой концертный тур. Я уже прилетел на Кипр. И завтра состоится мой концерт. С новой программой выступлю в Лимассоле. Приходите. Буду рад встрече", - отметил он.

Ранее Галкин сообщил, что его концерты состоятся по запланированому графику на Кипре, в Польше, Молдове, Великобритании.

Напомним, Максим Галкин опроверг слухи о том, что улетел из Израиля в Латвию. Он заявил, что у него нет концертов в Риге.

Артист заверил, что не собирается переезжать из Израиля, где живет с женой и детьми уже больше полутора лет. Он также показал, как с семьей сидит в бомбоубежище в Израиле.