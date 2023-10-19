Максим Галкин прилетел из Израиля на Кипр (видео)
Опубликовано:
Юморист и пародист Максим Галкин сообщил в Instagram, что прилетел на Кипр. Галкин ранее говорил, что во второй половине октября у него запланированы концерты, передает NUR.KZ.
Артист записал видеообращение к своим фанатам.
"Мои дорогие зрители. Начинается мой концертный тур. Я уже прилетел на Кипр. И завтра состоится мой концерт. С новой программой выступлю в Лимассоле. Приходите. Буду рад встрече", - отметил он.
Ранее Галкин сообщил, что его концерты состоятся по запланированому графику на Кипре, в Польше, Молдове, Великобритании.
Напомним, Максим Галкин опроверг слухи о том, что улетел из Израиля в Латвию. Он заявил, что у него нет концертов в Риге.
Артист заверил, что не собирается переезжать из Израиля, где живет с женой и детьми уже больше полутора лет. Он также показал, как с семьей сидит в бомбоубежище в Израиле.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2041747-maksim-galkin-priletel-iz-izrailya-na-kipr-video/