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Максим Галкин прилетел из Израиля на Кипр (видео)

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Максим Галкин
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Юморист и пародист Максим Галкин сообщил в Instagram, что прилетел на Кипр. Галкин ранее говорил, что во второй половине октября у него запланированы концерты, передает NUR.KZ.

Артист записал видеообращение к своим фанатам.

"Мои дорогие зрители. Начинается мой концертный тур. Я уже прилетел на Кипр. И завтра состоится мой концерт. С новой программой выступлю в Лимассоле. Приходите. Буду рад встрече", - отметил он.

Ранее Галкин сообщил, что его концерты состоятся по запланированому графику на Кипре, в Польше, Молдове, Великобритании.

Напомним, Максим Галкин опроверг слухи о том, что улетел из Израиля в Латвию. Он заявил, что у него нет концертов в Риге.

Артист заверил, что не собирается переезжать из Израиля, где живет с женой и детьми уже больше полутора лет. Он также показал, как с семьей сидит в бомбоубежище в Израиле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2041747-maksim-galkin-priletel-iz-izrailya-na-kipr-video/

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