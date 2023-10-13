Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Cейчас у меня нет концертов в Риге": Галкин опроверг слухи о его отъезде в Латвию (видео)

Опубликовано:

Максим Галкин
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Юморист Максим Галкин, проживающий в Израиле, опроверг в соцсети слухи о том, что улетел в Ригу. Галкин отметил, что его концерты в Латвии будут летом следующего года, передает NUR.KZ.

Галкин запечатлелся во дворе своего дома в Израиле.

"Как вам наши рижские пальмы? Погода нынче в Риге! Риге привет. Нет, сейчас у меня нет концертов в Риге. Концерты в Латвии, я не сомневаюсь, будут летом следующего года. А ближайшие мои концерты только в 20-х числах", - отметил он в сторис Instagram.

Ранее Галкин высказался о ситации в Израиле. Он заявил, что не собирается покидать страну и будет всячески помогать израильскому народу. А позже артист заявил, что вместе с семьей сидит в бомбоубежище в Израиле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2040858-ceychas-u-menya-net-kontsertov-v-rige-galkin-oproverg-sluhi-o-svoem-otezde-v-latviyu-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.