"Cейчас у меня нет концертов в Риге": Галкин опроверг слухи о его отъезде в Латвию (видео)

Юморист Максим Галкин, проживающий в Израиле, опроверг в соцсети слухи о том, что улетел в Ригу. Галкин отметил, что его концерты в Латвии будут летом следующего года, передает NUR.KZ.

Галкин запечатлелся во дворе своего дома в Израиле.

"Как вам наши рижские пальмы? Погода нынче в Риге! Риге привет. Нет, сейчас у меня нет концертов в Риге. Концерты в Латвии, я не сомневаюсь, будут летом следующего года. А ближайшие мои концерты только в 20-х числах", - отметил он в сторис Instagram.

Ранее Галкин высказался о ситации в Израиле. Он заявил, что не собирается покидать страну и будет всячески помогать израильскому народу. А позже артист заявил, что вместе с семьей сидит в бомбоубежище в Израиле.