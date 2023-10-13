"Cейчас у меня нет концертов в Риге": Галкин опроверг слухи о его отъезде в Латвию (видео)
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Юморист Максим Галкин, проживающий в Израиле, опроверг в соцсети слухи о том, что улетел в Ригу. Галкин отметил, что его концерты в Латвии будут летом следующего года, передает NUR.KZ.
Галкин запечатлелся во дворе своего дома в Израиле.
"Как вам наши рижские пальмы? Погода нынче в Риге! Риге привет. Нет, сейчас у меня нет концертов в Риге. Концерты в Латвии, я не сомневаюсь, будут летом следующего года. А ближайшие мои концерты только в 20-х числах", - отметил он в сторис Instagram.
Ранее Галкин высказался о ситации в Израиле. Он заявил, что не собирается покидать страну и будет всячески помогать израильскому народу. А позже артист заявил, что вместе с семьей сидит в бомбоубежище в Израиле.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2040858-ceychas-u-menya-net-kontsertov-v-rige-galkin-oproverg-sluhi-o-svoem-otezde-v-latviyu-video/