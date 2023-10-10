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"Мне снова сделали предложение": расставшаяся с мужем Балжан Бидаш заинтриговала подписчиков

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Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Экс-солистка "КешYOU", певица Балжан Бидаш заинтриговала своих подписчиков в Instagram, заявив, что ей сделали предложение, ведь артистка недавно рассталась с мужем, передает NUR.KZ.

Балжан написала в сторис Instagram, что сама шокирована услышанным. Однако она намерена дать свое согласие.

"Мне снова сделали предложение. Кажется, я соглашусь. Мне надо сейчас прийти в себя и немного подумать наедине, а завтра выйду в сторис", - заинтриговала Балжан.

Сторис Балжан Бидаш
Сторис Балжан Бидаш. Скрин: instagram.com/bidash_official

Напомним, в сентябре Балжан Бидаш подтвердила, что рассталась с мужем. На заявления хейтеров, что это всего лишь пиар-ход, ее муж Жахан Утаргалиев ответил, что он не тот человек, который будет хайповать на семье. А недавно экс-солистка "КешYOU" поделилась откровениями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2040397-mne-snova-sdelali-predlozhenie-rasstavshayasya-s-muzhem-balzhan-bidash-zaintrigovala-podpischikov/

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