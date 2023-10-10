"Мне снова сделали предложение": расставшаяся с мужем Балжан Бидаш заинтриговала подписчиков

Экс-солистка "КешYOU", певица Балжан Бидаш заинтриговала своих подписчиков в Instagram, заявив, что ей сделали предложение, ведь артистка недавно рассталась с мужем, передает NUR.KZ.

Балжан написала в сторис Instagram, что сама шокирована услышанным. Однако она намерена дать свое согласие.

"Мне снова сделали предложение. Кажется, я соглашусь. Мне надо сейчас прийти в себя и немного подумать наедине, а завтра выйду в сторис", - заинтриговала Балжан.

Сторис Балжан Бидаш. Скрин: instagram.com/bidash_official

Напомним, в сентябре Балжан Бидаш подтвердила, что рассталась с мужем. На заявления хейтеров, что это всего лишь пиар-ход, ее муж Жахан Утаргалиев ответил, что он не тот человек, который будет хайповать на семье. А недавно экс-солистка "КешYOU" поделилась откровениями.