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"Развод - это маленькая смерть": расставшаяся с мужем Балжан Бидаш поделилась откровениями

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Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Экс-солистка "КешYOU", певица Балжан Бидаш, которая недавно рассталась с мужем, рассказала об изменениях в ее жизни. Она поделилась своими мыслями с подписчиками в Instagram, передает NUR.KZ.

Напомним, в конце августа Жахан Утаргалиев встревожил фанатов неожиданным заявлением, намекнув на разлад с женой. Позже певица подтвердила, что рассталась с мужем. Жахан заверил, что никогда не стал бы хайповать на семье.

Балжан написала откровенные признания в своем блоге.

"Скажу вам правду, у меня сейчас все хорошо. Не переживайте. Я убедилась в том, что время лечит. Постаралась как можно быстрее выйти из депрессии и избавиться от стресса. Уже виден результат. Я взяла себя в руки, собралась", - написала артистка.

Балжан отметила, что ей часто пишут девушки, семьи которых разрушены, их страшат мысли о том, как они будут жить дальше.

"Это закон жизни. То, с чем может столкнуться каждый. Не зря ведь говорят, что развод - это маленькая смерть. Поэтому я никому не желаю такого. Когда меня спрашивают ближние, как я буду жить дальше, я тоже переживаю. Но я надеюсь на свой разум и вашу поддержку", - рассказала она.

Сторис Балжан Бидаш
Сторис Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Она поведала, что готова отвечать за свою судьбу.

"Сейчас я сама себе защита, слава Богу, у меня есть родители, братья. Но я хочу сама быть в ответе за себя. Что бы ни случилось, надо идти вперед", - написала Балжан.

Экс-солистка "КешYOU" отметила, что не боится новых начинаний.

"Сейчас передо мною одна цель - светлое будущее. Я готова к начинаниям, чтобы обеспечить себе свободную и достойную жизнь. И вам это советую", - призналась певица.

Сторис Балжан Бидаш
Сторис Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2038315-razvod-eto-malenkaya-smert-rasstavshayasya-s-muzhem-balzhan-bidash-podelilas-otkroveniyami/

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