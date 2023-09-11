"Я не тот человек, который будет хайповать на семье": Жахан Утаргалиев о разладе с женой

Отечественный актер и продюсер Жахан Утаргалиев стал гостем программы "OZMZғой" и признался, что не хотел бы говорить о причине расставания с женой - экс-солисткой "КешYOU" Балжан Бидаш, передает NUR.KZ.

Ведущие задали вопрос Жахану, может ли быть известие об их расставании хайпом, как думают некоторые пользователи соцсетей.

"Я не тот человек, который будет хайповать на семье. Не бывает семей, где нет ссор, иногда они возникают из-за мелочей. Слава Аллаху, мы хорошо жили вместе. В том конфликте, который сейчас происходит между нами, никто не замешан.

Это только наше дело и, мне кажется, это должно оставаться между нами. Неправильно говорить что-то за спиной человека, когда его рядом нет, оправдывая себя. Одно только скажу, дорогие друзья, что вмешивается в дела супругов только тот, кто не ладит с головой...

Если вы нас любите, уважаете, то лучше пожелайте, чтобы мы были вместе, напишите - пусть не разводятся, пусть у них появятся дети, если вы напишите это вместо негатива, то, возможно, это сбудется. Если же будете писать, что Жахан плохой, Балжан плохая, то ни вам, ни нам от этого лучше не станет", - заявил актер и продюсер.

Отметим, что ранее Жахан Утаргалиев встревожил фанатов неожиданным заявлением. Позже Балжан подтвердила, что рассталась с мужем, но отметила, что всегда будет оказывать ему поддержку.