40-летняя МакSим после лечения от алкогольной зависимости занялась спортом

Российская певица МакSим, которая ранее призналась в алкогольной зависимости, рассказала в программе "Они потрясли мир" на Пятом канале, как себя чувствует после лечения.

Ранее МакSим призналась, что проходит курс лечения от алкоголизма. Певица записала видеообращение к поклонникам в соцсети и откровенно рассказала о своей зависимости.

Артистка отметила, что после курса лечения активно занялась спортом. Она намерена снизить вес, для этого МакSим бегает в специальном костюме. 40-летняя певица также занимается боксом, теннисом и гимнастикой.

МакSим рассказала, что благодарит Бога за каждый новый день. Она чувствует себя полноценной женщиной и даже задумалась о замужестве, пишет "Вечерний курьер".

"Я никогда не хотела замуж. А сейчас понимаю, что неплохо бы было к кому-нибудь прильнуть (на плечо), говорить или не говорить", - отметила МакSим.

Напомним, летом 2021 года певицу госпитализировали с 40% поражения легких. Артистку не смогли вывести из искусственной комы. И лишь спустя несколько недель МакSим пришла в себя. Позже она опубликовала первое фото из больницы.