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"Я в шоке": беременная Байзакова рассказала, что узнала на УЗИ

Опубликовано:

Айжан Байзакова
Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанский блогер Айжан Байзакова, ожидающая второго ребенка, рассказала своим подписчикам в Instagram, что ей придется отправиться в роддом на месяц раньше, чем она планировала, передает NUR.KZ.

"Мы с утра были на УЗИ, оказывается, у меня неправильный срок беременности. На целый месяц, то есть я думала, что у меня семь месяцев, а у меня уже восемь месяцев беременности, то есть 33 недели. И я в шоке.

В общем, ПДР (предполагаемая дата родов - прим. ред.) еще раньше, поэтому времени мало, нужно определяться с роддомом. А я еще спокойная хожу, думаю, время есть, роддом подберем, оказывается, нет", - рассказала Айжан.

Напомним, в июле Айжан Байзакова сообщила о второй беременности. Вместе с мужем они организовали гендер-пати в стиле сказок Диснея. Выяснилось, что у них будет сын. Блогер призналась, что не прочь стать многодетной матерью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2039250-ya-v-shoke-beremennaya-bayzakova-rasskazala-chto-uznala-na-uzi-video/

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