"Я в шоке": беременная Байзакова рассказала, что узнала на УЗИ

Казахстанский блогер Айжан Байзакова, ожидающая второго ребенка, рассказала своим подписчикам в Instagram, что ей придется отправиться в роддом на месяц раньше, чем она планировала, передает NUR.KZ.

"Мы с утра были на УЗИ, оказывается, у меня неправильный срок беременности. На целый месяц, то есть я думала, что у меня семь месяцев, а у меня уже восемь месяцев беременности, то есть 33 недели. И я в шоке.

В общем, ПДР (предполагаемая дата родов - прим. ред.) еще раньше, поэтому времени мало, нужно определяться с роддомом. А я еще спокойная хожу, думаю, время есть, роддом подберем, оказывается, нет", - рассказала Айжан.

Напомним, в июле Айжан Байзакова сообщила о второй беременности. Вместе с мужем они организовали гендер-пати в стиле сказок Диснея. Выяснилось, что у них будет сын. Блогер призналась, что не прочь стать многодетной матерью.