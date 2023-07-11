Айжан Байзакова и ее муж провели гендер-пати в стиле сказок Диснея (фото, видео)

Айжан Байзакова с мужем и сыном. Кадр из видео: instagram.com/bayzakova

Казахстанский блогер и актриса Айжан Байзакова и ее супруг, ожидающие пополнения в семье, провели гендер-пати в стиле сказок Диснея. Красивыми кадрами с вечеринки они поделились в соцсети, передает NUR.KZ.

Накануне Айжан Байзакова сообщила о второй беременности. Счастливые супруги не стали долго затягивать и провели грандиозную гендерную вечеринку в стиле диснеевских сказок, на которой рассекретили пол будущего малыша.

Гости и виновники торжества были одеты как герои сказок. Пришедших ожидали угощения и многоярусный торт в виде сказочного замка. Кадрами вечера гости щедро делились в соцсети.

А на видео, которое пара разместила в своих Instagram-аккаунтах, запечатлен самый волнующий момент вечеринки, после которого стало известно, что у Айжан будет второй мальчик. Отметим, что у нее подрастает сын Алан.

"Видимо, будет футбольная команда", - гласит комментарий под видео.

Фанаты и друзья поздравили супругов и пожелали здоровья и счастья малышу.

"Супер! Мои поздравления!", "Вот такая Айжан мне нравится!", "Единственные блогеры, которые сразу же выложили, кто будет", "Молодец, мужик настоящий, сразу на руки поднял Алана, респект! Алану очень повезло, что рядом есть такой отец", "До последнего думала, что будет девочка. Поздравляю", - написали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2028138-ayzhan-bayzakova-i-ee-muzh-proveli-gender-pati-v-stile-skazok-disneya-foto-video/