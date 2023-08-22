"Не остановлюсь, пока не будет дочки": Байзакова призналась, что не против стать многодетной

Айжан Байзакова с мужем. Фото: instagram.com/bayzakova

Блогер и актриса Айжан Байзакова, ожидающая второго малыша, ответила на вопросы своих подписчиков в соцсети. Айжан рассказала, как планирует назвать будущего ребенка, передает NUR.KZ.

Напомним, в июле Айжан сообщила о второй беременности. И сразу же после этого Байзакова и ее супруг организовали гендер-пати в стиле сказок Диснея. Выяснилось, что у них родится сын.

"Имя будут выбирать родители Нурбека. Примерно мы уже знаем, нам нравится", - ответила Айжан подписчикам, которые поинтересовались, выбрала ли пара имя для малыша.

Она также рассказала, ограничится ли двумя детьми или мечтает о большой семье.

"Не остановлюсь, пока не будет дочки", - заявила блогер.

Сторис Айжан Байзаковой. Скриншот: instagram.com/bayzakova

Блогер также призналась, что прибавила за время беременности 10 килограммов. А одна из подписчиц попросила совета, как ей поступить, если отец ребенка не помогает.

"Вы никогда не заставите делать то, что человек не хочет, да и зачем вам это надо? Запомните одно - надеяться нужно только на себя. Вы родили, вот будьте сильной для своего ребенка", - отметила Айжан.

Сторис Айжан Байзаковой. Скриншот: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2033509-ne-ostanovlyus-poka-ne-budet-dochki-bayzakova-priznalas-chto-ne-protiv-stat-mnogodetnoy/