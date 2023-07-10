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30 лет независимости Казахстана

"Скрывать уже не получается": Айжан Байзакова сообщила о второй беременности

Опубликовано:

Айжан Байзакова с мужем
Айжан Байзакова с мужем. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанский блогер и актриса Айжан Байзакова поделилась со своими подписчиками в Instagram радостной новостью. Байзакова призналась, что скоро станет мамой во второй раз, передает NUR.KZ.

"Скрывать уже не получается, все, кто видит меня в городе, уже поздравляют, поэтому вы тоже как моя уже семья должны быть в курсе. Первенец Нурбека. 18 недель. Сегодня будет долгожданный день, когда мы узнаем пол", - написала она.

Отметим, что для Айжан это второй ребенок, у нее подрастает сын Алан.

Подписчики тут же принялись поздравлять Айжан с важным событием в жизни.

"Дай Аллах родить здорового ребенка", "Я еще тогда по походке узнала", "Серьезно?", "Многие, наверное, догадывались", "Поздравляю, Айжан, вы такая красивая пара, легких родов!" - гласят комментарии под постом.

Напомним, в сентябре прошлого года Айжан Байзакова получила предложение руки и сердца. А месяцем позже состоялась ее свадьба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2028045-skryvat-uzhe-ne-poluchaetsya-ayzhan-bayzakova-soobschila-o-vtoroy-beremennosti/

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