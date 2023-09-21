"Это был просто прогрев": Асель Садвакасова рассказала, какая сложность возникла в ее браке

Актриса и продюсер Асель Садвакасова, полюбившаяся по фильмам "Замуж в 30", "Келинка тоже человек", "Жена не стена", рассказала в Instagram о сложностях в браке, передает NUR.KZ.

Асель спросили, ссорятся ли они с супругом. Продюсер отметила, что причины ссор банальны, как у всех.

"Ты не уделяешь мне внимания, только своим друзьям, почему не говоришь каждый день, что сильно любишь, почему на этой неделе не подарил цветы, я же их люблю, почему мы мало говорим по душам, ой, ты вообще не понимаешь меня иногда", - перечислила, по каким поводам у нее возникают ссоры с мужем.

Любопытные подписчики также поинтересовались, возникают ли у Асель сложности с партнером младше нее.

"Пока вижу глобально только одну сложность, но большую - мы слушаем абсолютно разную музыку. Дома из-за этого страдает только Алиса. Он еще хитрый, в начале отношений слушал мои мантры, типа нравятся, даже напевал, а это был просто прогрев", - посмеялась она.

Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

Напомним, этим летом Асель Садвакасова официально вышла замуж за Магжана Тлеуханова. Молодые сыграли красивую свадьбу. А на днях актриса рассказала, как ее встречает свекровь.