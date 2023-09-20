Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Накрывает невероятный стол": Асель Садвакасова рассказала, как ее встречает свекровь

Опубликовано:

Асель Садвакасова с супругом
Асель Садвакасова с супругом. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Актриса и продюсер Асель Садвакасова, не так давно ставшая замужней женщиной, рассказала в соцсети, какая традиция сложилась в их молодой семье. Раз в неделю они с мужем завтракают или обедают у родителей, передает NUR.KZ.

Напомним, в июне Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов зарегистрировали брак и совершили обряд "неке". А чуть позже влюбленные сыграли пышную свадьбу.

Асель уже рассказывала, что у нее очень теплые отношения с родителями мужа. Она отметила, что не является "классической" келин, не носит платок и не наливает чай.

Актриса поведала о доброй традиции в их молодой семье.

"Раз в неделю мы ездим на завтрак или обед к родителям - это уже традиция. Когда мы вместе с Магжаном, я называю этот момент "слипшиеся пельмени".

Мама Магжана всегда накрывает просто невероятный стол для нас. Хотели бы на такой завтрак?" - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2037421-nakryvaet-neveroyatnyy-stol-asel-sadvakasova-rasskazala-kak-ee-vstrechaet-svekrov/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.