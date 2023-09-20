"Накрывает невероятный стол": Асель Садвакасова рассказала, как ее встречает свекровь

Актриса и продюсер Асель Садвакасова, не так давно ставшая замужней женщиной, рассказала в соцсети, какая традиция сложилась в их молодой семье. Раз в неделю они с мужем завтракают или обедают у родителей, передает NUR.KZ.

Напомним, в июне Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов зарегистрировали брак и совершили обряд "неке". А чуть позже влюбленные сыграли пышную свадьбу.

Асель уже рассказывала, что у нее очень теплые отношения с родителями мужа. Она отметила, что не является "классической" келин, не носит платок и не наливает чай.

Актриса поведала о доброй традиции в их молодой семье.

"Раз в неделю мы ездим на завтрак или обед к родителям - это уже традиция. Когда мы вместе с Магжаном, я называю этот момент "слипшиеся пельмени".

Мама Магжана всегда накрывает просто невероятный стол для нас. Хотели бы на такой завтрак?" - отметила она.