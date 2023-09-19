Галкин и Пугачева отметили 10-летие Гарри и Лизы в узком семейном кругу (фото, видео)
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Юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева отметили день рождения своих детей - Гарри и Лизы. Кадры с семейного торжества Галкин разместил в Instagram, передает NUR.KZ.
18 сентября семья Галкиных отметила важное событие в кругу семьи. Максим поделился теплыми фото с супругой и детьми.
"10 лет", - лаконично подписал он снимки.
На фото Алла Борисовна обнимает Лизу, а на другом снимке Максим запечатлелся с сыном Гарри.
Юморист также показал, как очаровательные именинники задули свечи на праздничном торте после исполнения членами семьи традиционной песни в честь виновников торжества Happy Birthday To You.
Отметим, что юморист отключил комментарии под своими публикациями.
Напомним, ранее Максим Галкин, чьи концерты планировались этой осенью в Астане и Алматы, заявил в соцсетях о негласном запрете на его мероприятия в Казахстане.
В управлении культуры Астаны разъяснили ситуацию. В акимате Алматы тоже ответили на заявление комика о негласном запрете его концертов в южном мегаполисе.
Позже Галкин поблагодарил казахстанцев за поддержку, отметив, что все недоразумения удалось разрешить, и сообщил о датах выступлений в Астане и Алматы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2037164-galkin-i-pugacheva-otmetili-10-letie-garri-i-lizy-v-uzkom-semeynom-krugu-foto-video/