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Галкин и Пугачева отметили 10-летие Гарри и Лизы в узком семейном кругу (фото, видео)

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Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми
Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева отметили день рождения своих детей - Гарри и Лизы. Кадры с семейного торжества Галкин разместил в Instagram, передает NUR.KZ.

18 сентября семья Галкиных отметила важное событие в кругу семьи. Максим поделился теплыми фото с супругой и детьми.

"10 лет", - лаконично подписал он снимки.

На фото Алла Борисовна обнимает Лизу, а на другом снимке Максим запечатлелся с сыном Гарри.

Юморист также показал, как очаровательные именинники задули свечи на праздничном торте после исполнения членами семьи традиционной песни в честь виновников торжества Happy Birthday To You.

Отметим, что юморист отключил комментарии под своими публикациями.

Напомним, ранее Максим Галкин, чьи концерты планировались этой осенью в Астане и Алматы, заявил в соцсетях о негласном запрете на его мероприятия в Казахстане.

В управлении культуры Астаны разъяснили ситуацию. В акимате Алматы тоже ответили на заявление комика о негласном запрете его концертов в южном мегаполисе.

Позже Галкин поблагодарил казахстанцев за поддержку, отметив, что все недоразумения удалось разрешить, и сообщил о датах выступлений в Астане и Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2037164-galkin-i-pugacheva-otmetili-10-letie-garri-i-lizy-v-uzkom-semeynom-krugu-foto-video/

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