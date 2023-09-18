"Как он смотрит на нее!": беременная Айжан Байзакова поделилась теплым фото с мужем
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Отечественный блогер и актриса Айжан Байзакова, ожидающая второго малыша, показала новые фотографии с мужем в Instagram и умилила своих подписчиков, передает NUR.KZ.
"7 месяцев", - отметила Айжан, разместив новое черно-белое фото в своей ленте.
"Фото огонь, и муж прям еще лучше стал, говорят же, муж жена отражает друг друга. Я очень рада", "Все равно фигурная", "Как он смотрит на нее этим горящим любящим взглядом", "Безумно красиво", "Слишком шикарно", "Шикарная", "Счастье", - отметили фанаты.
Напомним, в июле Айжан сообщила о второй беременности. Позже они с мужем провели гендер-пати. Байзакова призналась, что не против стать многодетной. А недавно блогер осадила злословящих о ее муже и сыне.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2037052-kak-on-smotrit-na-nee-beremennaya-ayzhan-bayzakova-podelilas-teplym-foto-s-muzhem/