"Как он смотрит на нее!": беременная Айжан Байзакова поделилась теплым фото с мужем

Отечественный блогер и актриса Айжан Байзакова, ожидающая второго малыша, показала новые фотографии с мужем в Instagram и умилила своих подписчиков, передает NUR.KZ.

"7 месяцев", - отметила Айжан, разместив новое черно-белое фото в своей ленте.

"Фото огонь, и муж прям еще лучше стал, говорят же, муж жена отражает друг друга. Я очень рада", "Все равно фигурная", "Как он смотрит на нее этим горящим любящим взглядом", "Безумно красиво", "Слишком шикарно", "Шикарная", "Счастье", - отметили фанаты.

Напомним, в июле Айжан сообщила о второй беременности. Позже они с мужем провели гендер-пати. Байзакова призналась, что не против стать многодетной. А недавно блогер осадила злословящих о ее муже и сыне.