"Кто еще скажет, что Нурбек ему не отец?": Байзакова осадила злословящих о ее муже и сыне
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Казахстанский блогер Айжан Байзакова обратилась к хейтерам в соцсети и попросила не судачить о ее личной жизни. Особенно возмутили Айжан высказывания об отношениях ее мужа и сына, передает NUR.KZ.
Байзакова призналась, что ее муж искренне полюбил маленького Алана, и сын принял его как отца.
"Алан очень сильно любит Нурбека, и так же в обратную сторону. Он называет его папой по своему желанию.
Называет так, потому что чувствует так. Нурбек дает ему любовь от "а" до "я". Не спит ночами, за руки ходит с ним по больницам, больше, чем я переживает за его воспитание, за его чувства", - отметила Айжан.
Она попросила хейтеров одуматься и не писать ерунды.
"Я, конечно, может и вышла замуж и стала, как вам кажется, уязвимее, но мой характер никуда не делся. Еще раз прошу, не принимайте мою доброту за слабость", - заявила она.
Блогер возмущена тем, что некоторые заявляют, что Нурбек не сможет заменить ее сыну отца.
"Нурбек звонит каждые 5 минут Алану, чтобы спросить, как его дела и состояние. И кто из вас еще будет говорить, что Нурбек ему не отец? Или что отец только тот, кто родил?" - вопрошает Байзакова.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2036573-kto-esche-skazhet-chto-nurbek-emu-ne-otets-bayzakova-osadila-zloslovyaschih-o-ee-muzhe-i-syne/