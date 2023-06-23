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"Мы тебя ждем, малыш": Абай Асылхан и Жанель Макажан рассекретили пол будущего ребенка

Опубликовано:

Абай Асылхан и Жанель Макажан
Абай Асылхан и Жанель Макажан. Кадр из видео: instagram.com/janellemakajan

Отечественные актеры Абай Асылхан и Жанель Макажан, ожидающие пополнения в семье и организовавшие гендерную вечеринку, наконец рассекретили пол своего малыша, передает NUR.KZ.

Накануне Абай Асылхан и Жанель Макажан провели гендер-пати, однако сохранили интригу. Теперь же подписчики звездной пары узнали, кто родится в их семье.

"Ура! Мы тебя ждем, малыш. Кто угадал?" - гласит комментарий под видео, которое супруги разместили в соцсети.

В шкатулке, которую Жанель и Абай достали из сундука, они нашли мешочек, а в нем - украшение. Пользователи соцсети догадались, что у них будет девочка.

Алтынай Жорабаева, Салтанат Бакаева, Жулдыз Абдукаримова, Алия Ануарбек, Айнур Ильсова и другие представили шоу-бизнеса пожелали Жанель легких родов, а также здоровья малышу и его маме. К поздравлениям присоедились и другие подписчики, оставив много теплых слов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2026113-my-tebya-zhdem-malysh-abay-asylhan-i-zhanel-makazhan-rassekretili-pol-buduschego-rebenka/

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