Абай Асылхан и Жанель Макажан провели гендер-пати (видео)
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Отечественные актеры Жанель Макажан и Абай Асылхан, ожидающие пополнения в семье, провели гендер-пати. Видео с семейного мероприятия они разместили в Instagram, передает NUR.KZ.
"Все гадали, мальчик или девочка? Настал момент узнать, кто же был прав", - отметили супруги.
На трогательном видео показано, как виновники торжества и гости вечера сидят за накрытым дастарханом, а после батыры в национальной одежде вносят сундук.
Из сундука Абай и Жанель достают шкатулку, в которой спрятан мешочек. Содержимое мешочка не показано, интригу супруги решили сохранить.
"Пусть родится на свет здоровым", "Гендер-пати по-казахски, вышло круто", "Почему же до конца не показываете, чтобы мы узнали, кто будет?", "Мальчик, думаю, внутри мешочка асыки", - отметили подписчики.
Отметим, в марте Абай Асылхан и Жанель Макажан сообщили о том, что станут родителями.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2025872-abay-asylhan-i-zhanel-makazhan-proveli-gender-pati-video/