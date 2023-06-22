Абай Асылхан и Жанель Макажан провели гендер-пати (видео)

Жанель Макажан и Абай Асылхан: instagram.com/janellemakajan

Отечественные актеры Жанель Макажан и Абай Асылхан, ожидающие пополнения в семье, провели гендер-пати. Видео с семейного мероприятия они разместили в Instagram, передает NUR.KZ.

"Все гадали, мальчик или девочка? Настал момент узнать, кто же был прав", - отметили супруги.

На трогательном видео показано, как виновники торжества и гости вечера сидят за накрытым дастарханом, а после батыры в национальной одежде вносят сундук.

Из сундука Абай и Жанель достают шкатулку, в которой спрятан мешочек. Содержимое мешочка не показано, интригу супруги решили сохранить.

"Пусть родится на свет здоровым", "Гендер-пати по-казахски, вышло круто", "Почему же до конца не показываете, чтобы мы узнали, кто будет?", "Мальчик, думаю, внутри мешочка асыки", - отметили подписчики.

Отметим, в марте Абай Асылхан и Жанель Макажан сообщили о том, что станут родителями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2025872-abay-asylhan-i-zhanel-makazhan-proveli-gender-pati-video/