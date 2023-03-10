"Ждали полтора года": Жанель Макажан и Абай Асылхан станут родителями

Жанель Макажан и Абай Асылхан: instagram.com/janellemakajan

Казахстанская актриса Жанель Макажан и актер Абай Асылхан сообщили, что скоро станут родителями. Радостной новостью артист поделился в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Жанель Макажан сообщила о долгожданной беременности мужу, устроив ему сюрприз. Актриса написала письмо от лица будущего ребенка, а затем подарила торт, украшенный детской пустышкой. Супруги, не сдерживая слезы от счастья, радовались и благодарили друг друга.

"Наши две полоски", — сказала Жанель, показав на камеру тест на беременность.

Супруги поспешили разделить свою радость с поклонниками, опубликовав пост в социальной сети.

"Дорогие друзья, хотим поделиться нашей радостной новостью. Мы были благословлены божьим даром, о котором мы молились и ждали полтора года! Спасибо всем, кто нам пожелал этого! Каждой душе, которая хочет иметь ребенка, мы искренне этого желаем!" - поделился Абай Асылхан.

Видео взято со страницы Абая Асылхана в Instagram

Также актриса поблагодарила всех друзей и поклонников за поздравления.

"Дай бог здоровья тем, кто хочет родить ребенка", — написала отечественная звезда.

Ранее казахстанский актер признался, что готов стать отцом, однако паре не давались дети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012362-zhdali-poltora-goda-zhanel-makazhan-i-abay-asylhan-stanut-roditelyami/