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Разведенного брата Кайрата Нуртаса заметили в компании незнакомки (видео)

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Зангар Нуртас
Зангар Нуртас. Фото: instagram.com/zangaar

Младший брат Кайрата Нуртаса, который развелся не так давно, был замечен на одном из мероприятий с очаровательной незнакомкой. Пользователи соцсети принялись гадать, кто эта девушка, передает NUR.KZ.

В начале этого года Зангар Нуртас признался, что его брак с Жибек распался. Напомним, молодые люди, которые учились вместе в Китае, поженились весной 2022 года.

В TikTok парень разместил видео с незнакомкой, с которой танцует на одном из мероприятий.

"Момент знакомства", - отметил он.

Подписчики отметили, что девушка очень красива, а некоторые и вовсе решили, что она внешне похожа на супругу его брата Жулдыз.

"Эта девушка тебе подходит", "Жибек на тебя потратила 9 лет своей жизни", "Сразу увидела вас, а не само видео, с такой любовью смотрите", "Похожа на Жулдыз", "Красивая девушка", "Почему я так довольна?", "Очень подходите друг другу. Красивая пара получится. Но так жалко Жибек, 9 лет отношений и еще вышла замуж. Зря, зря", - оценили кадры пользователи соцсети.

Мы также писали, что Зангар Нуртас поговорил с отцом о выборе невесты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2036394-razvedennogo-brata-kayrata-nurtasa-zametili-v-kompanii-neznakomki-video/

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