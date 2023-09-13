Разведенного брата Кайрата Нуртаса заметили в компании незнакомки (видео)

Младший брат Кайрата Нуртаса, который развелся не так давно, был замечен на одном из мероприятий с очаровательной незнакомкой. Пользователи соцсети принялись гадать, кто эта девушка, передает NUR.KZ.

В начале этого года Зангар Нуртас признался, что его брак с Жибек распался. Напомним, молодые люди, которые учились вместе в Китае, поженились весной 2022 года.

В TikTok парень разместил видео с незнакомкой, с которой танцует на одном из мероприятий.

"Момент знакомства", - отметил он.

Подписчики отметили, что девушка очень красива, а некоторые и вовсе решили, что она внешне похожа на супругу его брата Жулдыз.

"Эта девушка тебе подходит", "Жибек на тебя потратила 9 лет своей жизни", "Сразу увидела вас, а не само видео, с такой любовью смотрите", "Похожа на Жулдыз", "Красивая девушка", "Почему я так довольна?", "Очень подходите друг другу. Красивая пара получится. Но так жалко Жибек, 9 лет отношений и еще вышла замуж. Зря, зря", - оценили кадры пользователи соцсети.

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