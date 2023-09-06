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Юрию Шатунову открыли памятник в Москве в день его 50-летия

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Юрий Шатунов
Юрий Шатунов. Фото: instagram.com/yuriy_shatunov

Сегодня, 6 сентября, бывшему солисту группы Ласковый май", певцу Юрию Шатунову исполнилось бы 50 лет. На Троекуровском кладбище в Москве был установлен памятник артисту, передает StarHit.ru.

Напомним, Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня прошлого года в возрасте 48 лет. Причиной его смерти стал острый обширный инфаркт. Последние минуты жизни артиста попали на видео. Проститься с любимым певцом в Москве пришли сотни людей.

В день рождения исполнителя его родные и друзья вновь собрались на Троекуровском кладбище, где был открыт памятник артисту.

Чтобы открыть мемориал, из Германии приехала его супруга Светлана с детьми. Безутешная вдова не смогла ответить на вопросы журналистов, так как ей все еще тяжело говорить о нем.

Мы писали ранее, что врачи запретили Светлане слушать песни мужа, поскольку боль утраты все еще сильна.

Издание сообщает, что памятник, автором которого является скульптор Виктория Тищенко, обошелся семье в 10 миллионов рублей. На кладбище пришли поклонники Шатунова, которые принесли цветы и долго не хотели расходиться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2035543-yuriyu-shatunovu-otkryli-pamyatnik-v-moskve-v-den-ego-50-letiya/

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