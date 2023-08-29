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Еркебулан Токтар, заявивший, что возьмет в жены невинную девушку, показал свадебное фото

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Еркебулан Токтар
Еркебулан Токтар. Фото: instagram.com/erkebulan_toktar

Отечественный актер и боксер Еркебулан Токтар показал фото, на котором запечатлелся с девушкой в свадебном платье, и заинтриговал своих подписчиков в соцсети, передает NUR.KZ.

Еркебулан Токтар - один из завидных холостяков казахстанского шоу-бизнеса. Его заявление о том, что он женится только на невинной девушке, вызвало бурное обсуждение в Сети.

После Еркебулан попросил парней не портить невинных девушек. А недавно актер получил неожиданное предложение от подписчицы, которая заявила, что ее маме нужен такой зять.

Под свадебным фото, которое Еркебулан разместил в своей ленте, набралось множество комментариев. Подписчики догадались, что это всего лишь рабочая съемка.

"Брат, женись уже, скольким девушкам даешь надежду", "Смотри, чтобы девушки не сняли колеса с твоей машины", "Наверное, девушке, которая выйдет за тебя, больше не о чем мечтать", - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2034481-erkebulan-toktar-zayavivshiy-chto-vozmet-v-zheny-nevinnuyu-devushku-pokazal-svadebnoe-foto/

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