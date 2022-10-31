Еркебулан Токтар: Парни, не надо портить невинных девушек

Еркебулан Токтар. Фото: instagram.com/erkebulan_toktar

Казахстанский актер Еркебулан Токтар рассказал о том, что подвергся хейту в Сети после заявления о том, что не может найти невинную девушку себе в жены, передает NUR.KZ.

Напомним, молодой актер рассказал о своих требованиях к избраннице в передаче TABOO. Еркебулан признался ведущей Анаре Батырхан, что не может найти невинную девушку, чтобы жениться. Тогда Еркебулан обратился к девушкам и попросил их беречь себя для мужа.

Актер написал в своем Instagram, что после выхода передачи подвергся хейту, однако заявил, что сказал правду, потому что переживает за судьбу представительниц прекрасного пола.

"Парни, не надо портить невинных девушек. Я сказал горькую правду, потому что переживаю за девчат.

Мне хотелось, чтобы к моим словам прислушались девушки, которые находятся в раздумье, мол, подруги мои гуляют, творят, что хотят, а мне зачем эта девственность.

Я подвергся хейту, но судьба будущего поколения меня заботит больше, чем хейт", - отметил актер, добавив открывок из передачи.

Подписчики отреагировали на пост Еркебулана.

"Молодец, Еркебулан", - написал актер и телеведущий Тауекел Мусилим.

"Красавчик", - отметил боксер-профессионал Жанкош Тураров.

"А зачем хейтить, он же все правильно говорит", "Правильно сказал, девушки задумаются", "Четко и ясно", "Молодец, наконец-то кто-то открыто сказал", - гласят другие комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1994970-erkebulan-toktar-parni-ne-nado-portit-nevinnyh-devushek/