"Мне нужна невинная девушка": Еркебулан Токтар о требованиях к своей избраннице

Еркебулан Токтар. Фото: instagram.com/erkebulan_toktar

Казахстанский актер Еркебулан Токтар дал интервью Анаре Батырхан, став гостем программы TABOO. Еркебулан рассказал, что у него высокие требования к будущей избраннице, которую возьмет в жены, передает NUR.KZ.

Еркебулан Токтар признался, что ценит в человеке честность, поскольку сам очень честен с людьми, заявил актер. Он предъявляет высокие требования и к девушкам.

"Я жестко выбираю сейчас. Многие не подходят по характеристикам. И в основном по одной причине. Девушки разгневаются после сказанного мной. Мне нужна невинная девушка. Я не могу найти такую.

"Почему?" - задаются вопросом многие девушки. Это мой выбор. Вы же не спросите, к примеру, почему тебе нравятся голубоглазые девушки. Вот и это мой выбор.

Я прямо спрашиваю об этом, потому что не хочу терять время. Я буду ухаживать за ней, отложу работу, потеряю время, если я на ней не женюсь, то зачем тогда встречаться с ней.

Вычислить тех, кто пытается обмануть, тоже легко. Пока таких не было, но я на будущее говорю тем, кто захочет это сделать. Не обманывайте меня (смеется - прим. ред.). Вот проблема номер один. Хочу сказать девушкам, чтобы берегли себя для единственного в жизни мужа.

Если вдруг вы встретите такого принципиального человека, как я, и полюбите его, то вы будете страдать. Потому что он бросит вас. Наверное, сейчас скажут, мол, на себя посмотри.

Я мужчина, сравнивать мужчину и женщину нельзя. К моему совету некоторые прислушаются, а другие скажут: "Не гони". Я обращаюсь к невинным девушкам - храните себя для единственного, не разменивайтесь.

Приглядываетесь к парню, когда с ним дружите. Сейчас много парней, которые обманывают, обещают, что женятся. Не верьте их словам. Только после свадьбы.

Бывает, что хорошая девушка, красивая и обательная, но я не могу с ней общаться. Потому что завтра я ее "заем", я просто вынесу ей мозги, это будет сидеть у меня в голове, и я от этого не избавлюсь. Я даже ходил к психологу. Но ничего не выходит, я очень ревнивый", - заявил актер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1994762-mne-nuzhna-nevinnaya-devushka-erkebulan-toktar-o-trebovaniyah-k-svoey-izbrannitse/