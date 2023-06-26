"Моей маме нужен такой зять": Еркебулан Токтар получил неожиданное предложение от подписчицы

Еркебулан Токтар. Фото: instagram.com/erkebulan_toktar

Отечественный актер и боксер Еркебулан Токтар, заявивший, что ему нужна в жены целомудренная девушка, разместил новое фото в соцсети и тут же получил заманчивое предложение от подписчицы, передает NUR.KZ.

Еркебулан поделился фото, на котором запечатлен с букетом цветов в руках. Парень отметил, что из-за плотного рабочего графика у него нет времени на личную жизнь.

"С девушками встречаться стал только в кино", - написал он.

"Моей маме нужен такой зять", - заявила одна из его подписчиц.

Под фото написали свои комментарии и другие пользователи соцсети.

"Он фото выставляет, чтобы девушки ревновали", "Женись, друг мой, хочу погулять на свадьбе", "В жизни надо встречаться", "Жаным", "Так хорошо на фото выходит", "Такой невинный", "Он эти цветы вчера мне подарил!" - гласят отзывы.

Ранее Еркебулан Токтар отметил, что возьмет в жены только невинную девушку. Он также обратился к парням, чтобы не портили невинных девушек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2026449-moey-mame-nuzhen-takoy-zyat-erkebulan-toktar-poluchil-neozhidannoe-predlozhenie-ot-podpischitsy/