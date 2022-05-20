Певица Рианна впервые стала мамой

Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri

Американская певица Рианна родила первенца. Мальчик появился на свет 13 мая, передает TMZ.

Певица Рианна и рэпер Раким Майерс, известный как A$AP Rocky, впервые стали родителями. У пары родился мальчик. Малыш появился на свет 13 мая в Лос-Анджелесе. Имя ребенка пока не разглашается.

О беременности Рианны стало известно в январе этого года благодаря фотографу Майлзу Диггсу, который представил фотографии пары во время прогулки по Нью-Йорку. Тогда певица показала свой заметно округлившийся живот.

Артисты начали встречаться в 2020 году. По словам Рианны, она не планировала беременность. Знаменитость также опасается послеродовой депрессии, так как истории других женщин, прочитанные Рианной, пугают ее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970183-pevitsa-rianna-vpervye-stala-mamoy/