Рианна спровоцировала слухи о второй беременности округлившимся животом (фото)

Рианна на Супербоуле. Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Рианна появилась на Супербоуле в перерыве финального матча НФЛ в Глендейле и спровоцировала слухи о своей второй беременности, пишет Telegram-канал Super.

На выступление звезда надела красный комбинезон и бомбер такого же оттенка, который в расстегнутом виде продемонстрировал всем окружающим выпирающий живот Рианны.

После этого пользователи соцсети пришли к выводу, что музыкальная исполнительница вновь готовится к пополнению в семье. Сама певица на своей странице эти слухи пока никак не прокомментировала.

При этом, по данным канала издания, представитель артистки подтвердил, что она ждет второго ребенка.

Напомним, Рианна впервые стала матерью в мае прошлого года. Малыш появился на свет в Лос-Анджелесе. Ее образы во время беременности привлекали внимание поклонников со всего мира - артистка не спешила отказываться от декольте и оголенного живота.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009119-rianna-sprovotsirovala-sluhi-o-vtoroy-beremennosti-okruglivshimsya-zhivotom-foto/