"Мой идеальный малыш": Рианна впервые показала сына (фото)

Рианна с сыном. Фото: instagram.com/badgalriri

Американская поп-дива Рианна впервые показала своего девятимесячного сына от рэпера A$AP Rocky, опубликовав пост в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Девятикратная обладательница "Грэмми" поделилась с фанатами кадрами со съемок для обложки мартовского номера модного журнала British Vogue.

"Мой идеальный малыш!" - написала под постом Рианна.

Напомним, в мае прошлого года Рианна впервые стала мамой, а на прошедшем финале Супербоула (финальная игра Национальной футбольной лиги США - прим.ред.) РиРи выступила на сцене и рассекретила свою вторую беременность, чем повергла поклонников в шок.

"Я хочу устроить шоу! Я хочу повеселиться и сделать это для людей, которые любят мою музыку, которые поддерживали меня. Я возвращаюсь на сцену и делаю это для своих фанатов", - призналась певица в интервью изданию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009654-moy-idealnyy-malysh-rianna-vpervye-pokazala-syna-foto/