Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Абай Бегей и его жена сняли романтическое видео на берегу моря

Опубликовано:

Абай Бегей с женой
Абай Бегей с женой. Кадр из видео: instagram.com/fari___za____zhan

Отечественный певец Абай Бегей и его супруга сняли романтическое видео на берегу моря, которым поделились на своих страничках в Instagram. Фанаты оценили кадры, передает NUR.KZ.

Этой весной Абай Бегей стал отцом в седьмой раз. Он устроил яркую выписку жене и сыну из роддома. А в июле артист организовал сюрприз любимой супруге на день рождения.

Кадры с отдыха, снятые супругами у моря на закате, не оставили равнодушными подписчиков. Они пожелали паре хорошего отдыха.

"Будь счастлив с женой и детьми, Абайжан", "Жена у вас умница", "Жаным, такая милашка", "Вы так подходите друг другу, мне видео понравилось", "Вау, какое великолепное зрелище!", "Желаю вам счастья", - написали пользователи Казнета.

Мы также писали, что Абаю Бегею подарили на день рождения VIP-номер на авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2032571-abay-begey-i-ego-zhena-snyali-romanticheskoe-video-na-beregu-morya/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.