Абай Бегей и его жена сняли романтическое видео на берегу моря

Абай Бегей с женой. Кадр из видео: instagram.com/fari___za____zhan

Отечественный певец Абай Бегей и его супруга сняли романтическое видео на берегу моря, которым поделились на своих страничках в Instagram. Фанаты оценили кадры, передает NUR.KZ.

Этой весной Абай Бегей стал отцом в седьмой раз. Он устроил яркую выписку жене и сыну из роддома. А в июле артист организовал сюрприз любимой супруге на день рождения.

Кадры с отдыха, снятые супругами у моря на закате, не оставили равнодушными подписчиков. Они пожелали паре хорошего отдыха.

"Будь счастлив с женой и детьми, Абайжан", "Жена у вас умница", "Жаным, такая милашка", "Вы так подходите друг другу, мне видео понравилось", "Вау, какое великолепное зрелище!", "Желаю вам счастья", - написали пользователи Казнета.

Мы также писали, что Абаю Бегею подарили на день рождения VIP-номер на авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2032571-abay-begey-i-ego-zhena-snyali-romanticheskoe-video-na-beregu-morya/