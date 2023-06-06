Абаю Бегею подарили на день рождения VIP-номер на авто (видео)

Абай Бегей с дочерью. Кадр из видео: instagram.com/abai_begei

Казахстанский артист Абай Бегей показал в соцсети, какой сюрприз устроили ему дети на день рождения. Дочь и зять подарили ему VIP-госномер на авто, передает NUR.KZ.

Напомним, недавно Абай Бегей стал отцом в седьмой раз и устроил яркую выписку жене и новорожденной дочери из роддома.

На днях дочь и зять Абая Бегея устроили пышный праздник в честь первого дня рождения маленькой дочери Томирис, но именно в этот день родился и сам артист.

Дети подготовили для отца сюрприз, подарив ему красивый госномер на авто и пригласив на той Кайрата Нуртаса.

Абай Бегей поблагодарил детей и своих подписчиков за теплые пожелания.

"Дорогие инстадрузья, спасибо за поздравления, которые вы пишите со вчерашнего дня. Адильхан, Ерке, поздравляю вас с днем рождения нашей маленькой Томи. Пусть Всевышний дарует ей счастливую жизнь. Спасибо за ваш подарок", - отметил он.

Дочь Абая Бегея также разместила пост в Instagram и показала кадры с прошедшего торжества.

"Для нас это был незабываемый день. В этот день появились на свет два самых важных для меня человека. Папа не знал, что мы пригласили Кайрата Нуртаса, он вошел в зал, напевая "Бүгін, бүгін, бүгін, сенің туған күнің". Чувствуете атмосферу?" - написала Ерке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2023567-abayu-begeyu-podarili-na-den-rozhdeniya-vip-nomer-na-avto-video/