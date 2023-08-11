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Абай Асылхан примотал к животу арбуз, чтобы понять, что чувствует его беременная жена (видео)

Опубликовано:

Абай Асылхан и Жанель Макажан
Абай Асылхан и Жанель Макажан. Кадр из видео: instagram.com/janellemakajan

Отечественные актеры Абай Асылхан и Жанель Макажан развеселили Казнет новым видеороликом в соцсети. Абай решил понять, что чувствует его беременная жена, привязав арбуз к животу, передает NUR.KZ.

Напомним, в марте Абай и Жанель рассказали, что ждут пополнения в семье. В конце июня супруги провели гендер-пати. Они рассекретили пол будущего малыша, выяснилось, что у них будет девочка.

Абай решил узнать, сможет ли он справиться со стрессами беременности. Он обмотал арбуз пищевой пленкой, прикрепив к животу. Оказалось, что не так-то просто ходить с большим животом, наклоняться и спать только на боку или спине.

"Когда муж понял, каково мне. Отправь своему мужу", - написала Жанель под роликом.

"Надо еще на автобусе поездить, да так, чтобы никто место не уступил", "Он еще зимние вещи не надевал и не ходил по гололеду", "Наверное, понял уже, что у женщины 40 жизней", "Надо было арбуз побольше взять", "Бедные мужчины, что было бы, если они смогли почувствовать боль при родах", - написали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2032123-abay-asylhan-primotal-k-zhivotu-arbuz-chtoby-ponyat-chto-chuvstvuet-ego-beremennaya-zhena-video/

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