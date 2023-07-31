Лиза Арзамасова поделилась домашним видео с мужем и подросшим сыном

Илья Авербух и Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Российская актриса Лиза Арзамасова поделилась трогательным домашним видео с участием мужа Ильи Авербуха и подросшего сына Льва, передает NUR.KZ.

Актриса на своей странице в Instagram опубликовала видео, которое было снято во дворе их с Ильей Авербухом подмосковного особняка. На кадрах – фигурист с сыном гуляют по тропинке, играют с домашними питомцами – двумя собаками, пинают мяч и кувыркаются на газоне.

"Пока мама на работе", – подписала видео кинозвезда.

Кадры с прогулки папы с сыном умилили поклонников Арзамасовой и Авербуха.

"Какой же он сладкий, и Илья с такой нежностью и любовью на него смотрит. Глаз радуется смотреть на вашу семью", "Как приятно видеть, когда папа и сын вместе умеют гулять. Это очень важно", "У вас чудный сынок и прекрасная семья. Всем вам здоровья и счастья", "Как они гармонично смотрятся – папа с сыном, и собачки. Песики просто обожают маленького хозяина. С такой нежностью смотрят на Левушку", – пишут они в комментариях под видео.

Напомним, Арзамасова и Авербух поженились в декабре 2020 года. Большая разница в возрасте – 21 год – не стала препятствием для брака.

В конце апреля 2021 года Арзамасова призналась, что ждет своего первенца.

Позже вышло интервью с актрисой, в котором она рассказала о знакомстве со своим мужем. На тот момент Лизе было 15 лет.

В августе Арзамасова и Авербух стали родителями. И лишь спустя 10 дней рассекретили имя своего новорожденного сына. А первым фото сына родители поделились только через несколько месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2030695-liza-arzamasova-podelilas-domashnim-video-s-muzhem-i-podrosshim-synom/