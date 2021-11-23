"Ой, мамина улыбка": Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые показали сына

Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух впервые показали крохотного Льва в соцсети. Счастливая мама отметила, что в День сыновей, который отмечается в мире 22 ноября, они с мужем решили не прятать своего малыша, передает NUR.KZ.

Лиза Арзамасова поделилась трогательными кадрами в Instagram. Подобное видео появилось и на страничке у Ильи Авербуха.

"Сегодня Илья трогательно поздравил сыновей с Днем сына! У Мартина Авербуха есть своя страничка в Инстаграм, а у Левушки пока нет, а может, и не будет. Кто знает, вдруг когда он вырастет большим, все эти наши сетевые общения станут уже не актуальными?

В такой хороший праздник решили не прятаться. Радуемся сами и вас хотим радовать этой обезоруживающей улыбкой. Будьте, как дети...

Верю в то, что хороших людей на земле много! И знакомьтесь, глаза в глаза, без прикрытия смайликами и сердечками - Лев Ильич!" - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики оставили свои комментарии. Они умилились малышу.

"Красавец! Безумно похож на тебя!", "Боже! Маленькая Лиза", "Умничка какой, мамина радость, папина гордость, впереди все самое лучшее", "Какой сладкий, твоя копия!", "Ой, мамина улыбка, как мило", "Так внимательно слушает, умиление", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1943543-oy-mamina-ulybka-liza-arzamasova-i-ilya-averbuh-vpervye-pokazali-syna/