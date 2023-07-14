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Асель Садвакасова рассказала, какой сюрприз приготовила мужу на свадьбу (видео)

Опубликовано:

Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов
Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов. Кадр из видео: instagram.com/asselsadvakassova

Актриса и продюсер Асель Садвакасова, звезда фильмов "Замуж в 30", "Келинка тоже человек", показала в соцсети, какой трогательный сюрприз подготовила мужу на свадьбу, передает NUR.KZ.

Асель Садвакасова рассказала, что очень хотела сделать любимому трогательный сюрприз на свадьбу, но никаких идей не было. И тогда ее подруга Наzима предложила записать песню, за что Асель ей очень благодарна.

Сторис Асель Садвакасовой
Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

Как оказалось, еще на Бали Асель начала писать о своих чувствах к Магжану на бумаге.

"Ты мой дом, Магжан Тлеуханов. Видео с нашего любимого Бали", - написала Асель, выложив кадры с любимым. Фоновой музыкой стала та самая песня-сюрприз.

"В глазах Асель такое счастье и любовь. Пусть это состояние сопутствует всю жизнь", "Аж мурашки по коже, так все искренне и честно", "Жанымки, любви вам крепкой", - отреагировали фанаты.

Напомним, 13 июня Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов официально зарегистрировали брак и совершили обряд "неке". Чуть позже молодые люди сыграли свадьбу. Недавно 38-летняя артистка призналась, что боялась не выйти замуж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2028723-asel-sadvakasova-rasskazala-kakoy-syurpriz-prigotovila-muzhu-na-svadbu-video/

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