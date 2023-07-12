"Не хватало смелости подойти к ней": супруг Аружан Джазильбековой рассказал об их знакомстве

Аружан Джазильбекова с возлюбленным. Фото: instagram.com/arujazz

Один из ведущих подкаста "Замандас" Ержан Алдабергенов в программе Қызық Times рассказал, как познакомился со своей звездной супругой - актрисой Аружан Джазильбековой.

Напомним, в феврале прошлого года Аружан Джазильбековой сделали предложение руки и сердца на Кольсае. Позже актриса объяснила, почему у них с мужем не было свадьбы.

А недавно она выложила теплые фотографии с мужем и растрогала фанатов.

Супруг Аружан Джазильбековой рассказал, как они познакомились.

"Честно говоря, это судьба. Я верю в судьбу. Если честно рассказывать, то очень часто мы с ней пересекались - либо на стадионе, либо я ее видел в горах, либо на хоккее, либо просто на улице.

Но никогда мне не хватало смелости подойти к ней, познакомиться. В один из дней она пришла сама ко мне в бар, я тогда владел баром.

Я пригласил ее на танец. Мы потанцевали, и вот, когда я ее обнял, я ей сказал: "Все, больше я не отпущу тебя", - признался молодой человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2028325-ne-hvatalo-smelosti-podoyti-k-ney-suprug-aruzhan-dzhazilbekovoy-rasskazal-ob-ih-znakomstve/