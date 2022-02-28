"Я тебя люблю": Аружан Джазильбековой сделали предложение руки и сердца

Аружан Джазильбекова и Ержан Алдабергенов. Фото: instagram.com/aldabergenov11

Казахстанской актрисе Аружан Джазильбековой сделали предложение руки и сердца. Похоже, что актриса ответила согласием, поскольку ее возлюбленный теперь называет себя счастливым женихом, передает NUR.KZ.

"Это было вчера, а сегодня я уже жених", - написал Ержан Алдабергенов в Instagram и разместил совместные с Аружан фотографии на замерзшем Кольсае.

На снимках Аружан демонстрирует помолвочное кольцо на безымянном пальце правой руки. Молодые, смеясь, лежат на льду. Очистив ледяную поверхность от снега, влюбленные изобразили сердце.

К слову, актриса любит зимой посещать Кольсайские озера. В прошлом году она отметила свое 31-летие в уединении с природой. В этом году Аружан побывала здесь вновь.

Подписчики поспешили поздравить молодых. Они пожелали им счастья и долгой совместной жизни.

"Уау, какие классные новости, счастья!", "Поздравляю, брат!", "Как здорово!", "Ой, как я рада за вас! Будто мне сделали предложение!", "Наконец-то!", "Будьте счастливы", "Мужик!", "Да неужели?!", "Вот это да!", "Любви, счастья и гармонии", - написали они.

В сторис счастливый жених опубликовал фото любимой и поблагодарил всех за поздравления.

"Ребят, всем спасибо! Мы тоже празднуем помолвку - ужин у нас сегодня под открытым небом. Аружан, я тебя люблю! Тут я посажу цветы и напишу ими: "Хабиби", - написал он.

Отметим, что Ержан Алдабергенов - бывший генеральный менеджер хоккейного клуба "Барыс" и ведущий подкаста Zamandas.

Сторис Ержана Алдабергенова. Фото: instagram.com/aldabergenov11

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1958378-ya-tebya-lyublyu-aruzhan-dzhazilbekovoy-sdelali-predlozhenie-ruki-i-serdtsa/