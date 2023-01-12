Аружан Джазильбекова объяснила, почему у них с мужем не было свадьбы

Аружан Джазильбекова. Фото: instagram.com/arujazz

Казахстанская актриса Аружан Джазильбекова рассказала, почему они с мужем решили не проводить пышное торжество, а просто расписались в ЗАГСе, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц Аружан в Instagram отметила, что она и ее избранник - красивая пара, и спросила по поводу свадьбы.

"У нас не было свадьбы. Что-то мы не захотели весь этот кипиш. Просто расписались и выпили шампанского", - объяснила актриса.

Аружан Джазильбекова. Фото: instagram.com/arujazz

Другая поклонница спросила у знаменитости совета для юных девушек.

"Я не претендую на истину в последней инстанции, но раз вы спросили. 1. Направьте фокус на себя. На свое будущее, цели, образование, карьеру. 2. Проработайте свои отношения с собой. Если страдает самооценка - повышайте. Если одолевают страхи, изучите их и победите. 3. Станьте финансово независимой. Зарабатывайте, копите, инвестируйте.

4 Не тратьте все свои ресурсы на мужчин, не надо искать парня, думать о том как выйти замуж, нарожать детей. Все успеется. Перед вступлением в брак нужно твердо стоять на ногах. 5. Кайфуйте от жизни, дружите, танцуйте, ешьте вкусно, одевайтесь красиво и берегите почки, е-мое! Кроп-топы - это, конечно, хорошо, но почки важнее", - написала Аружан.

Аружан Джазильбекова. Фото: instagram.com/arujazz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005042-aruzhan-dzhazilbekova-obyasnila-pochemu-u-nih-s-muzhem-ne-bylo-svadby/