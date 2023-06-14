"Пацаны, расходимся, она любит другого": Аружан Джазильбекова выложила теплые фото с мужем

Аружан Джазильбекова с мужем. Фото: instagram.com/arujazz

Казахстанская актриса Аружан Джазильбекова, известная по фильмам "Дорога домой", "Больше, чем кино", разместила в Instagram теплые фото с мужем, отметив, что прошел год, как они поженились, передает NUR.KZ.

"Один год. И я все еще влюблена в тебя", - написала Аружан, выложив в карусели ряд фото с супругом. На одном из них молодые люди показывают свидетельство о браке.

Ранее Аружан объясняла, почему у них с мужем не было свадьбы. Актриса призналась, что они не захотели предсвадебной суеты, а предпочли просто тихо зарегистрировать брак.

"Дорогие мои", "Пацаны, расходимся, она любит другого", "Он не такой как все, он живой, настоящий", "Пацаны, наши сердца разбиты", "Будьте всегда счастливы вместе", "Круто, поздравляю!", "Как повезло ему", - написали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2024669-patsany-rashodimsya-ona-lyubit-drugogo-aruzhan-dzhazilbekova-vylozhila-teplye-foto-s-muzhem/