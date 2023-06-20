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"Видела, как отец поднимал на маму руку": Айгуль Иманбаева рассказала о детских обидах

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Айгуль Иманбаева
Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Отечественная певица Айгуль Иманбаева рассказала в программе "Өмірдің өзі" о своей личной жизни. Она поведала об отношениях с отцом, которого долгие годы не могла простить после развода с матерью.

Напомним, Айгуль Иманбаева рассказывала ранее, что не общалась с отцом 40 лет.

В интервью, которое певица дала сыну Асылжану, ведущему программы "Өмірдің өзі", она призналась, что тема, связанная с отцом, для нее является нелегкой.

"Когда развелись мои родители, мне было где-то 4-5 лет. Я еще не ходила в школу... Я видела, как отец приходил домой пьяным, видела, как он поднимает руку на маму, возможно, если бы у меня не было таких обид в детстве, я не была бы Айгуль Иманбаевой, какой являюсь сейчас.

Скорее всего я была бы Айгуль с другой судьбой, если бы выросла в полной семье, лелеемая родителями. Поэтому сейчас я благодарю своих родителей - маму и папу. Но портрет отца в моем представлении еще в детстве сложился не самый идеальный, и, в целом, портрет мужчины.

Но я пришла к выводу, что у маленькой Айгуль отец должен был быть именно таким, чтобы я выросла такой, какой сейчас являюсь.

Моя мама очень открытый человек, не может долго таить обиду, злость, она очень щедрая, есть, конечно, у нее, как и у всех, свои минусы, но я их стараюсь сейчас принимать. Я не могу что-то исправить, потому что я ее ребенок", - ответила она.

Певица также рассказала, что ее горький опыт помог ей не разлучить своего сына с его отцом.

"В свое время я не хотела, чтобы ты общался с отцом. Хотела даже лишить его родительских прав, собирала документы. Но потом сделала выводы, одумалась и больше старалась не говорить тебе плохо об отце.

Я очень уважаю родителей бывшего мужа, люблю их сильно и не хочу огорчать. Я не ревновала тебя к твоему папе, я не хотела, чтобы ты повторил мою судьбу.

Я старалась не совершать ошибок своих родителей, хотела, чтобы ты общался с отцом, отправляла тебя к нему часто, даже если ты не хотел этого иногда", - рассказала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2025597-videla-kak-otets-podnimal-na-mamu-ruku-aygul-imanbaeva-rasskazala-o-detskih-obidah/

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