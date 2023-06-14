"Все будет": вышедшая замуж Асель Садвакасова ответила на вопрос о свадьбе

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Отечественная актриса, продюсер Асель Садвакасова, которая накануне вышла замуж, ответила на вопросы своих подписчиков в соцсети. Она рассказала, взяла ли фамилию мужа и будет ли у них свадьба, передает NUR.KZ.

Мы писали ранее, что Асель Садвакасова и ее избранник зарегистрировали брак и совершили "неке".

Подписчики спросили, взяла ли Асель фамилию мужа или оставила девичью.

"Фамилию пока оставила, но в будущем хочу поменять. Пока есть нюансы определенные, которые надо решить", - написала она в ответ.

Некоторые спросили, не слишком ли рано Асель и Магжан узаконили свои отношения, ведь они всего пять месяцев вместе.

Актриса заявила, что для любви нет установленных рамок и времени. Асель рассказала, что у ее супруга есть друзья, которые вступили в брак спустя две недели, как познакомились.

"Узнав это, я сказала Магжану, что мы еще затянули. На самом деле нет такого, что есть определенный срок, сколько нужно встречаться до свадьбы. Мы все разные, и у нас у всех это будет происходить по-разному. Главное, чтобы в основе была любовь", - заключила она.

Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

Поклонники заявили, что хотели бы увидеть Асель в красивом свадебном платье.

"Все будет", - лаконично ответила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2024784-vse-budet-vyshedshaya-zamuzh-asel-sadvakasova-otvetila-na-vopros-o-svadbe/