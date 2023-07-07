Пэрис Хилтон вывела на прогулку сына в коляске за 2 миллиона тенге
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Американская модель и певица Пэрис Хилтон несколько месяцев назад стала мамой. В Сети она показала кадры с прогулки – для сына звезда выбрала дорогую коляску от известного бренда, передает NUR.KZ.
Фотографии Пэрис Хилтон опубликовала на своей странице в Instagram.
"День мамочки в парке", – подписала она публикацию.
На кадрах Хилтон одета в черную футболку и леопардовые штаны, на поясе у нее повязана серая кофта. Также знаменитость надела черную кепку и солнцезащитные очки.
Сын певицы, Феникс, на опубликованных фото лежит в коляске. Как пишет Lenta.ru, это коляска от люксового бренда Dior за 4,9 тыс. долларов (примерно 2,2 млн тенге по нынешнему курсу).
Подписчики восхитились закулисными фото звезды.
"Мне больше всего нравится Пэрис в образе мамы", "Слишком много милоты на одной картинке", "Люблю видеть эту твою сторону – тебя в спортивных штанах, солнцезащитных очках, без макияжа, наслаждаешься прекрасной жизнью", "Мне нравится, что она выглядит как обычный человек, если не считать коляски Dior, лол", – написали комментаторы.
Напомним, что в ноябре 2021 года американская модель вышла замуж за бизнесмена Картера Реума. А в январе этого года Пэрис Хилтон и ее супруг впервые стали родителями. Малыш появился на свет от суррогатной матери.
В феврале стало известно, что мальчика назвали Феникс.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2027433-peris-hilton-vyvela-na-progulku-syna-v-kolyaske-za-2-milliona-tenge/