Пэрис Хилтон вывела на прогулку сына в коляске за 2 миллиона тенге

Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton

Американская модель и певица Пэрис Хилтон несколько месяцев назад стала мамой. В Сети она показала кадры с прогулки – для сына звезда выбрала дорогую коляску от известного бренда, передает NUR.KZ.

Фотографии Пэрис Хилтон опубликовала на своей странице в Instagram.

"День мамочки в парке", – подписала она публикацию.

На кадрах Хилтон одета в черную футболку и леопардовые штаны, на поясе у нее повязана серая кофта. Также знаменитость надела черную кепку и солнцезащитные очки.

Сын певицы, Феникс, на опубликованных фото лежит в коляске. Как пишет Lenta.ru, это коляска от люксового бренда Dior за 4,9 тыс. долларов (примерно 2,2 млн тенге по нынешнему курсу).

Подписчики восхитились закулисными фото звезды.

"Мне больше всего нравится Пэрис в образе мамы", "Слишком много милоты на одной картинке", "Люблю видеть эту твою сторону – тебя в спортивных штанах, солнцезащитных очках, без макияжа, наслаждаешься прекрасной жизнью", "Мне нравится, что она выглядит как обычный человек, если не считать коляски Dior, лол", – написали комментаторы.

Напомним, что в ноябре 2021 года американская модель вышла замуж за бизнесмена Картера Реума. А в январе этого года Пэрис Хилтон и ее супруг впервые стали родителями. Малыш появился на свет от суррогатной матери.

В феврале стало известно, что мальчика назвали Феникс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2027433-peris-hilton-vyvela-na-progulku-syna-v-kolyaske-za-2-milliona-tenge/