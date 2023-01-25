41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала мамой
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41-летняя американская актриса и певица Пэрис Хилтон впервые стала мамой. Суррогатная мать родила звезде и ее мужу Картеру Реуму сына, передает NUR.KZ.
О счастливом событии светская львица сообщила на своей странице в Instagram, выложив фото с детской ручкой.
"Не передать словами, как тебя уже здесь любят", - написала Пэрис.
Звезда поделилась своими эмоциями в интервью журналу People.
"Я всегда мечтала стать матерью, и я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга. Мы так рады начать нашу семью вместе, и наши сердца разрываются от любви к нашему малышу", - призналась она.
Пэрис и ее супруг занялись вопросом планирования ребенка посредством ЭКО после начала пандемии.
"Мы начали заниматься этим несколько месяцев назад, потому что мир был закрыт. Мы знали, что хотим создать семью, и я подумала: "Сейчас идеальное время. Обычно я нахожусь в самолете 250 дней в году, и сейчас хорошее время, чтобы запастись и подготовить все яйцеклетки", - делилась Хилтон в то время.
Напомним, Пэрис вышла замуж за бизнесмена Картера Реума в ноябре 2021 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006709-41-letnyaya-peris-hilton-vpervye-stala-mamoy/