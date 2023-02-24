42-летняя Пэрис Хилтон впервые показала сына

Пэрис Хилтон и Картер Реум с сыном. Фото: instagram.com/parishilton

Американская модель и певица Пэрис Хилтон впервые показала новорожденного сына на своей странице в Instagram и раскрыла его имя, передает NUR.KZ.

Светская львица поделилась с поклонниками своей радостью и представила фанатам сына. На фото, опубликованном в социальной сети, новорожденный малыш сладко спит на плече у мамы, а муж нежно целует ее в лоб.

"Малыш Феникс. Весь наш мир", — трогательно подписала фото Хилтон.

Напомним, в ноябре 2021 года американская модель вышла замуж за бизнесмена Картера Реума. А в январе этого года Пэрис Хилтон и ее супруг впервые стали родителями. Малыш появился на свет от суррогатной матери. До недавних пор родители не показывали новорожденного сына и не раскрывали его имени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010765-42-letnyaya-peris-hilton-vpervye-pokazala-syna/